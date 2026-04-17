ワーナー ブラザース ジャパンは、「スーパーマン」が1938年4月18日に発売されたコミックで初めて登場した日を記念し、グローバルで2026年4月18日を「スーパーマンの日」として世界中のファンと祝福する。DC公式Instagramでは、DCオフィシャルDiscordコミュニティ投票で選ばれた『スーパーマン』（2025）の名場面ランキングトップ8などを公開するほか、プレゼントキャンペーンを実施する。「スーパーマンの日」2026ロゴ「スーパー