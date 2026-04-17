スターバックス コーヒー ジャパンは、4月17日より「キャラメル マキアート」をリニューアルする。人気ドリンクのリニューアル、いったい何が変わるのでしょうか？都内で行われた試飲会に参加してきました。人気ドリンク「キャラメル マキアート」がリニューアル、何が変わったの?○スタバ人気ドリンク「キャラメル マキアート」とはスターバックスは今年、日本上陸30周年を迎えます。「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT C