タイムリミットまで残り5日。米国とイスラエルが仕掛けた対イラン軍事作戦の停戦期限である22日（米東部時間21日）が刻々と迫っている。原油高騰に冷や汗タラタラのトランプ大統領は戦闘終結宣言を急ぎ、一両日中の協議再開をにおわせているものの、どうなるか。誰も望まない泥沼化に陥れば、家計逼迫の夏は避けられない。【もっと読む】ホルムズ“二重封鎖”でも高市政権はバラマキ継続 ガソリン補助金10兆円突破確実で高まる財