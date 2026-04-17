女優の小芝風花が29回目の誕生日を迎えた16日にインスタグラムを更新し、金髪イメチェンショットとともに《20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うことそして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること》とし、こんな予告をした。【もっと読む】小芝風花と同棲報道の小関裕太は「ポスト三浦春馬」の呼び声高きホープ “大物喰い”でついに役者として開花か《実はその為に色々練っているのです。