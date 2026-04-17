AI開発企業のPrismMLが小型かつ高性能なAIモデル「Ternary Bonsai」を2026年4月16日に公開しました。Ternary BonsaiはiPhoneでも実行できる省メモリAIモデルで、同等のメモリを消費する競合モデルと比べてはるかに高い性能を備えています。PrismML - Introducing Ternary Bonsai: Top Intelligence at 1.58 Bitshttps://prismml.com/news/ternary-bonsaiAIモデルを実行するには大容量のメモリが必要であり、スマートフォンなどのメ