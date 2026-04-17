【シーンセレクション０３マジンガーZ 怒りの鉄拳！ロケットパンチ！】 7月発売予定 価格：7,480円 プレックスはプレミアムバンダイにてフィギュア「シーンセレクション０３マジンガーZ 怒りの鉄拳！ロケットパンチ！」を7月に発売する。価格は7,480円。 本商品はアニメの記憶に刻まれた名シーンを、独自の視点で切り取り、作品の世界観を精