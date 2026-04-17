1日350グラムの野菜が腎臓に効く！？日本人は全世代で野菜が不足気味 目安は生野菜を両手でいっぱい 健康を維持するうえで欠かすことのできない食べ物が野菜類です。各種ビタミンやミネラルを豊富に含んでいる一方で、前述の肉類ような脂質はほとんどなし。余分な塩分を体外に排出するカリウムや、脂質の吸収を抑えて血糖値の上昇をゆるやかにしてくれる食物繊維も摂ることができる、まさにスーパーフードな