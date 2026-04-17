Anthropicが「Claude Opus 4.7」を発表しました。Claude Opus 4.7はClaude Opus 4.6の直接的な後継モデルとして位置付けられており、特に高度なソフトウェア開発や難度の高い作業で性能を高めたほか、指示追従性と高解像度画像の処理能力も強化されたとしています。Introducing Claude Opus 4.7 \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-7Anthropicによると、Claude Opus 4.7は複雑で長時間に及ぶタスクを厳密か