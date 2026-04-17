記事ポイントノエビアグリーン財団が児童養護施設・ファミリーホーム向けヘリコプター体験フライトの通算100回を達成。ヘリコプター体験フライトが2026年4月1日から3日まで東京ヘリポートで22名を対象に開催。空の仕事や街の眺めを通して自然体験と職業観を育む学びの機会。ノエビアグリーン財団が、児童養護施設やファミリーホームで暮らす子どもたち向けのヘリコプター体験フライトで通算100回を達成しています。ヘリコプター体