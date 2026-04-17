空から広がる進路の発見！ ノエビアグリーン財団「ヘリコプター体験フライト」

記事ポイント ノエビアグリーン財団が児童養護施設・ファミリーホーム向けヘリコプター体験フライトの通算100回を達成。ヘリコプター体験フライトが2026年4月1日から3日まで東京ヘリポートで22名を対象に開催。空の仕事や街の眺めを通して自然体験と職業観を育む学びの機会。 ノエビアグリーン財団が児童養護施設・ファミリーホーム向けヘリコプター体験フライトの通算100回を達成。ヘリコプター体験フライトが2026年4月1日から3日まで東京ヘリポートで22名を対象に開催。空の仕事や街の眺めを通して自然体験と職業観を育む学びの機会。

ノエビアグリーン財団が、児童養護施設やファミリーホームで暮らす子どもたち向けのヘリコプター体験フライトで通算100回を達成しています。

ヘリコプター体験フライトが、空から街を見渡す特別な時間と、航空の仕事にふれる学びの機会を届けています。

ノエビアグリーン財団「ヘリコプター体験フライト」

開催期間：2026年4月1日、2日、3日参加者：関東エリアの児童養護施設やファミリーホームで生活する子ども22名開催場所：株式会社ノエビアアビエーション 東京ヘリポート事務所（東京都江東区新木場4-7-43）体験実績：2018年開始から通算100回、延べ約600名が参加

ヘリコプター体験フライトが、自分たちの暮らす街を空から見下ろす非日常の体験を通して、子どもたちの好奇心を引き出しています。

ヘリコプター体験フライトが、パイロットや整備士、航空管制官など空の安全を支える仕事を知るきっかけもつくっています。

全国調査

調査対象：全国の児童養護施設有効回答：65施設調査期間：2026年3月9日から19日重要性の回答：99％が自然体験や職業観の育成を重要と回答機会不足の回答：76％が体験機会の不足を回答

全国調査が、自然体験や職業観を育てる機会の必要性と、現場で感じられている不足の大きさを示しています。

全国調査が、子どもたちに日常では得にくい成功体験や将来につながる記憶を届ける体験活動の価値を裏付けています。

見学と搭乗

参加年齢：7歳から16歳飛行時間：20分間体験内容：機体見学、安全面の学習、搭乗、パイロットとの会話

ヘリコプター体験フライトが、仕組みや安全面を学ぶ見学から実際の搭乗までを一連で体験できる内容を用意しています。

ヘリコプター体験フライトが、街や建物の見え方の変化や飛行中の感覚を実感できる時間として子どもたちの印象に残ります。

ノエビアグリーン財団が続ける取り組みは、遊覧だけで終わらない学びの場として広がっています。

ヘリコプター体験フライトは、空の仕事への関心や自分の世界を広げるきっかけを届けています。

次回の開催は東京と大阪で予定されており、今後の展開にも注目です。

ノエビアグリーン財団による「ヘリコプター体験フライト」の紹介でした。

よくある質問

Q. ヘリコプター体験フライトは誰が参加できますか？

A. ヘリコプター体験フライトは、関東エリアの児童養護施設やファミリーホームで生活する子どもたちを対象に開催されています。

Q. ヘリコプター体験フライトではどのような体験ができますか？

A. ヘリコプター体験フライトでは、機体見学や安全面の学習に加え、実際の搭乗やパイロットとの会話を通して空の仕事にもふれられます。

Q. ヘリコプター体験フライトの今後の予定はありますか？

A. ヘリコプター体験フライトは、次回も東京と大阪での開催が予定されています。

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