牧野京夫復興相は17日の記者会見で、東京・九段北の靖国神社で21〜23日に実施される春季例大祭に合わせた参拝を見送る考えを示した。林芳正総務相、石原宏高環境相らは「個人として適切に判断したい」と述べるにとどめた。高市早苗首相の対応が焦点となる。