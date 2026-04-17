3月4日に発売したシングル『ロンリー・ジェネレーション』が発売週のオリコン週間演歌・歌謡シングルランキングで1位を獲得するなど、人気上昇中の演歌歌手・辰巳ゆうと。【写真】愛犬とキャンプも！魅力ダダ漏れの写真集のカットを大公開「演歌歌手の既成概念を変えていきたい」アッシュグレーの髪色に挑戦するなど、「演歌歌手の既成概念を変えていきたい」と語る辰巳ゆうとの新たな挑戦とは？「演歌以外のジャンルも、も