放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、長年ラジオ番組でタッグを組んできた松本明子の還暦を祝おうと考えた企画のまさかの結末について。＊＊＊4月生まれの?ふたりのアッコ?で芸能界は大騒ぎ。出川、勝俣、松村、竹山らアッコファミリーに送られて『アッコにおまかせ！』も無事40年に幕。毎年開催さ