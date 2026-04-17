サンリオは軟調。１６日取引終了後、常務取締役がグループ子会社から不適切な報酬を受け取っていた疑いがあると発表した。内部通報を受けて実施した社内調査で発覚した。複数年にわたり合計数億円の追加報酬を得ていた疑いがあるという。これを踏まえ、会社側は独立した専門機関の支援のもとで詳細な調査を開始したとし、新たに公表すべき事実が発生次第速やかに知らせるとした。 出所：MINKABU PRESS