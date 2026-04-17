米大リーグ、ドジャースのワールドシリーズ優勝報告会でスピーチする大谷翔平＝昨年11月、ロサンゼルス（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、ドジャースの選手年俸と年俸総額に応じた課徴金（ぜいたく税）を合わせた昨年の支出が計5億1460万ドル（約818億円）で史上最大を更新したと16日、AP通信が報じた。2024年のメッツの4億3040万ドルを上回った。ドジャースは大谷翔平らとの間で一部報酬の後払い契約を結んでいなけれ