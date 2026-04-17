１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りん（見上愛）の母と妹が東京にやってきた時からネットで心配された事態がサラリと描かれた。この日の「風、薫る」では、りんを頼って栃木からやってきた美津（水野美紀）が、近所の人たちと仲良くなり、物置だった１階をきれいに片付けていた。そこで琴の指南をするという。りんは驚くも、近所の人たちは皆、美津のことを「奥さま」と呼び、どうやら事情を全て聞