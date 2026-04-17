ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手は4月16日、自身のInstagramを更新。“りくりゅう”として親しまれているペアの木原龍一選手と共に今シーズンをもって現役を引退することを発表しました。【写真】三浦璃来・木原龍一が現役引退を発表「お疲れ様でした」三浦選手は「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援し