言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は試験前の緊張感漂う場面から、森の中の穏やかな景色まで、情景の異なる3つの言葉を集めました。頭の中にある語彙の引き出しを一つひとつ丁寧に開けながら、それらをつなぐ共通の音を探し出してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□んよ□□じ□□れびヒント：試験対策のために解く問題、欧米の文