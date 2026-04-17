火の通し方を間違えると、肉汁が流れ出て、仕上がりの食感もわるくなる「ビーフハンバーグ」。そこでご紹介するのが、フライパン一つで手軽に作れるのに、まるでオーブンでじっくり火を通したようなジューシーな食感に仕上がるとっておきのコツ。【必ずおいしく！ のコツ】ハンバーグの両面を焼いたらアルミホイルに包んで蒸し焼きにし、中心までゆっくり、しっかり火を通します。両面を焼き固めたハンバーグはアルミホイルで包み