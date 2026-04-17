記事ポイント株式会社JECCがSurface導入と桜の植樹支援を結びつける寄付型リースを開始します。桜ライン311への寄付は通常のリース契約に特約または覚書を追加するだけで利用できます。企業のSDGs推進とブランド価値向上を同時に進めやすい仕組みです。JECCが、Surfaceの導入を通じて社会貢献につなげる新サービスを展開します。桜つなぐリース for Surfaceは、東日本大震災の記憶と教訓を未来へ伝える桜の植樹活動を支援できる寄