導入が支援になる新提案！ JECC「桜つなぐリース for Surface」

記事ポイント 株式会社JECCがSurface導入と桜の植樹支援を結びつける寄付型リースを開始します。桜ライン311への寄付は通常のリース契約に特約または覚書を追加するだけで利用できます。企業のSDGs推進とブランド価値向上を同時に進めやすい仕組みです。 株式会社JECCがSurface導入と桜の植樹支援を結びつける寄付型リースを開始します。桜ライン311への寄付は通常のリース契約に特約または覚書を追加するだけで利用できます。企業のSDGs推進とブランド価値向上を同時に進めやすい仕組みです。

JECCが、Surfaceの導入を通じて社会貢献につなげる新サービスを展開します。

桜つなぐリース for Surfaceは、東日本大震災の記憶と教訓を未来へ伝える桜の植樹活動を支援できる寄付型リースです。

導入企業は、Surfaceの整備とあわせてSDGsに取り組むきっかけをつくれます。

JECC「桜つなぐリース for Surface」

サービス名：桜つなぐリース for Surface提供開始：2026年4月6日提供元：株式会社JECC対象：Surface寄付先：桜ライン311関連ページ：https://www.jecc.com/service/list/kifree.html公式サイト：https://www.jecc.com/

桜つなぐリース for Surfaceは、JECCのリースでSurfaceを導入すると、リース料総額の一部が桜ライン311へ寄付されるサービスです。

JECCは、マイクロソフトの公認金融パートナーとして、機器導入と社会貢献を両立しやすい仕組みを提供します。

寄付の仕組み

桜ライン311は、東日本大震災の津波最大到達点に桜を植えることで、災害の記憶と防災意識を次世代へつなぐ活動を続ける団体です。

桜つなぐリース for Surfaceは、その活動に共感して生まれた寄付型リースプログラムです。

JECCは、利用企業とのリース契約に特約または覚書を追加するだけで寄付を進められる形に整えています。

JECCは、寄付に関わる事務手続きを代行するため、導入企業は追加の事務負担を抑えながら活用できます。

導入メリット

追加費用：リース料以外は不要手続き：寄付に関する事務作業は株式会社JECCが代行活用部門：情報システム部門、経営層、広報・IR部門

桜つなぐリース for Surfaceは、Surface導入と同時にSDGs施策を始めやすい点が魅力です。

桜つなぐリース for Surfaceは、煩雑な寄付手続きを省きながら、企業価値やブランドイメージの向上も目指せます。

桜つなぐリース for Surfaceは、複数企業の参加によって、より大きな社会的インパクトも生み出します。

エンドースメント

日本マイクロソフトは、Surfaceの導入を通じて社会貢献を実現する取り組みを意義深いものと評価します。

日本マイクロソフトは、桜ライン311の活動への共感と、JECCと連携した支援の広がりに期待を寄せています。

桜つなぐリース for Surfaceは、機器導入を防災や地域再生への支援につなげられる点が特徴です。

JECCは、通常のリース契約に近い手軽さで社会貢献を始めやすいサービスに仕上げています。

Surfaceの導入を検討している企業にとって、実務とサステナビリティを結びつけやすい選択肢です。

桜つなぐリース for Surfaceの紹介でした。

よくある質問

Q. 桜つなぐリース for Surfaceはどのようなサービスですか？

A. 桜つなぐリース for Surfaceは、JECCのリースでSurfaceを導入すると、リース料総額の一部が桜ライン311へ寄付される寄付型リースサービスです。

Q. 利用企業に追加費用はかかりますか？

A. 桜つなぐリース for Surfaceは、リース料以外の追加費用が不要です。

Q. 寄付の手続きは企業側で対応する必要がありますか？

A. JECCが寄付に関わる事務手続きを代行するため、利用企業は煩雑な手続きを減らして活用できます。

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