Image: Microsoft 大規模AIデータセンター建設を進めているMicrosoftがメモリ不足にあえぐのって、なんとも皮肉なことですよね…。メモリ危機はとどまるところを知りません。今度はWindows 11の中核であるMicrosoft（マイクロソフト）を直撃しました。同社は、米国市場において事実上すべての主力Surface PCの価格をひっそり100ドルから500ドル値上げしたそうです。Microsoftの高品質PCが、A