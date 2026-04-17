YouTubeやニコニコ動画、Huluといった1000を超える人気の動画配信サイトから動画をダウンロードできるAIツールが「VideoProc Converter AI」です。動画だけでなくライブ配信もダウンロード可能で、好みの動画を音声ファイルに変換して保存したり、低画質な動画を4K解像度に向上させたりすることもできます。そんなVideoProc Converter AIがGIGAZINEとのコラボキャンペーンで特別価格で提供されているので、実際に使ってみました。