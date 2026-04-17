記事ポイントKAORIが再起の記録をたどるアート展示を清澄白河で開催します。キャンプファイヤーが展示支援と参加の入口として公開されています。返礼品やメンバー募集が鑑賞以外の関わり方も広げています。KAORIが自身の再起プロセスを記録するアートプロジェクト「生身のアーカイヴ The Flesh-and-Blood Archive」を始動します。生身の感情や記録をそのまま残す展示が、鑑賞と支援の両方で参加できる企画として展開されています。