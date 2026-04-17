マーカス・ラッシュフォードが古巣復帰の可能性を排除していないことが明らかになった。『BBC』が報じている。昨季、ルベン・アモリム監督との確執から「戦力外通告」を受け、現在はバルセロナへ期限付き移籍中の同選手。スペインではリーグ戦26試合に出場して6ゴール6アシストを挙げ、首位を独走するチームで輝きを取り戻している。バルサ側には2600万ポンドでの買い取り条項があるが、期限の6月15日を前に交渉は難航。ユナイテッ