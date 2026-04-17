「2026富士芝桜まつり」開催中！「富士芝桜まつり」は、残雪の美しい富士山と芝桜の絶景が楽しめる、富士山麓の春の風物詩です。澄み切った空気のなかで、視界いっぱいに広がる春色のじゅうたんと、壮麗にそびえる富士山を全身で味わうことができます。2026年は人気のフォトスポットがリニューアル！ さらに新たなフォトスポットとして「きらめく花雫ミラー」が登場しています。また会場内では、定番の富士山ご当地グルメのほか、