【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,578.72 △115.00（4/16）NASDAQ：24,102.70 △86.69（4/16） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って上昇となりました。トランプ米大統領が、イランとの停戦合意に向けたさらなる前進やイスラエルとレバノンの停戦合意を発表したことを受け、ナスダック総合株価指数やS＆P500株価指数が最高値を更新する展開となりました。ダウ平均は94ドル高の48,557ドルで取