予想より高い？ 一方で日本での発売心待ちにする声も2026年3月23日、タイで開催されたバンコク・インターナショナル・モーターショーにおいて、トヨタは新型「ランドクルーザーFJ」の価格を発表し、同市場での販売を開始しました。ランドクルーザーFJは、ランドクルーザーシリーズの末弟として「どこへでも行き、生きて帰ってこられる」という伝統の信頼性を継承しつつ、現代の多様なライフスタイルに寄り添うべく開発されたコ