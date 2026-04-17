予想より高い？ 一方で日本での発売心待ちにする声も

2026年3月23日、タイで開催されたバンコク・インターナショナル・モーターショーにおいて、トヨタは新型「ランドクルーザーFJ」の価格を発表し、同市場での販売を開始しました。

ランドクルーザーFJは、ランドクルーザーシリーズの末弟として「どこへでも行き、生きて帰ってこられる」という伝統の信頼性を継承しつつ、現代の多様なライフスタイルに寄り添うべく開発されたコンパクトSUVです。

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タイで高いシェアを誇るピックアップトラック「ハイラックス」などのIMVシリーズとプラットフォームを共有しながら、ランクルの名に相応しい専用の補強が施されています。

今回の価格公表を受け、日本のファンからはSNSを中心に熱い視線とリアルな本音が注がれています。

ランドクルーザーFJの魅力は、そのサイズ感と硬派なメカニズムの両立にあります。ボディサイズは全長4610mm×全幅1855mm×全高1890mmと、日本でも扱いやすい大きさに収められました。

外観は「FUNCTIONAL BEAUTY（機能美）」を追求しており、四隅を削ぎ落としたスクエアなフォルムや、万が一の破損時に部分交換が可能な3ピース構造のバンパーなど、プロの道具としての配慮が随所に見られます。

内装も水平基調のインパネを採用し、オフロード走行時でも車両の姿勢を把握しやすい設計です。

心臓部には、2.7リッター直列4気筒ガソリンエンジン「2TR-FE」を搭載。最高出力166馬力を発生するこのユニットに対し、ユーザーからは「熟成された信頼性を求める人には愛着の湧くパワートレインになるのでは」と、その耐久性を高く評価する意見が出ています。

さらに、リアディファレンシャルロックを備えたパートタイム4WDシステムや、水深700mmまでの渡河性能など、大型モデルでは進入をためらうような狭い林道でも真価を発揮するスペックを誇ります。

発表と同時に4種のカスタムが登場

一方で、大きな議論を呼んでいるのが「128万9000バーツ（約630万円、2026年3月下旬時点）」という価格設定です。

当初の予想では300万円台から400万円台を期待する声が多かったため、ネット上では「想像より3割ぐらい高かった」「タイでこの価格なら、日本に輸入したらさらに高くなるのでは」といった声が目立ちます。

しかし、そのルックスには「めちゃくちゃ好き」「可愛い」と、デザイン面で魅了されるファンが続出。特に、往年の名車を彷彿とさせる「レジェンダリー」カスタムには、「ランクル70風カスタムがアツい！」と絶賛するコメントが寄せられており、価格の壁を超えて「出たら試乗しに行きたい」「早く申し込みが始まらないか」と心待ちにする声も少なくありません。

タイ市場では「Bold ＆ Unbound（大胆に、そして縛られずに）」を掲げ、本格オフロード仕様から都市向けのストリート仕様まで、多彩なカスタマイズスタイルが提案されています。こうした拡張性の高さも、自分だけの一台を求める層に響いているようです。

日本のファンからは「ディーゼルなら即決買いだった」「マニュアル仕様が追加されますように」といった具体的な要望も上がっており、期待の大きさがうかがえます。

「ラダーフレームの車に一度は乗っておきたい」という夢を叶える存在として、また新たなランクルの選択肢として、2026年半ばとされる日本導入時には、さらなる大きな話題を振りまくことでしょう。