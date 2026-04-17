＜JMイーグルLA選手権初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞朝8時32分。やや肌寒いなかティオフした岩井千怜の心の中は、この日の青空のように澄み切っていた。「朝のゴルフが好き。気持ちいいな〜とリラックスしながらスタートできたのがよかったです」。その結果が1イーグル・7バーディの「63」。伸ばし合いの先頭に立った。＜連続写真解説＞岩井千怜のスイングが進化…どこが変わった？前