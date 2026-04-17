俳優の北乃きい（35）が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。衝撃すぎる「うっかりエピソード」を告白し、スタジオを騒然とさせた。【写真】「まだまだ三十路には見えない」太もものぞくミニスカ姿で誕生日を報告した北乃きいこの日は「手間抜き家事を極めた女が大集合」と題し、ズボラ自慢たちが集結。そんな中、北乃が明かした「究極のミス」は、想像の斜め上を行くものだった。