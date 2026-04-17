北乃きい、ゴミと一緒に「全部捨てちゃうんです」 うっかり癖にスタジオ騒然
俳優の北乃きい（35）が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。衝撃すぎる「うっかりエピソード」を告白し、スタジオを騒然とさせた。
【写真】「まだまだ三十路には見えない」太もものぞくミニスカ姿で誕生日を報告した北乃きい
この日は「手間抜き家事を極めた女が大集合」と題し、ズボラ自慢たちが集結。そんな中、北乃が明かした「究極のミス」は、想像の斜め上を行くものだった。
なんと北乃は、ゴミ出しに行く際、3回に1回の頻度で「自分のバッグ」をゴミ捨て場に放り込んでしまうという。「ゴミとバッグを一緒に持つと、何が捨てるもので、何が持っておくものなのか分からなくなっちゃって。全部捨てちゃうんです」と語り、スタジオは驚愕。
この世間離れした失態に、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も黙っていられず、「あなたはただボーッとしているだけ！」と、核心を突いたツッコミを炸裂。北乃の天然ぶりが全開となった一幕に、スタジオは大きな笑いに包まれた。
【写真】「まだまだ三十路には見えない」太もものぞくミニスカ姿で誕生日を報告した北乃きい
この日は「手間抜き家事を極めた女が大集合」と題し、ズボラ自慢たちが集結。そんな中、北乃が明かした「究極のミス」は、想像の斜め上を行くものだった。
なんと北乃は、ゴミ出しに行く際、3回に1回の頻度で「自分のバッグ」をゴミ捨て場に放り込んでしまうという。「ゴミとバッグを一緒に持つと、何が捨てるもので、何が持っておくものなのか分からなくなっちゃって。全部捨てちゃうんです」と語り、スタジオは驚愕。
この世間離れした失態に、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も黙っていられず、「あなたはただボーッとしているだけ！」と、核心を突いたツッコミを炸裂。北乃の天然ぶりが全開となった一幕に、スタジオは大きな笑いに包まれた。