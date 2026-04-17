「Open Screen」は画面収録から簡単な編集、書き出しまでをまとめて行えるデモ動画作成ツールです。Screen Studioの無料かつオープンソースな代替として位置付けられており、サブスクリプションなし・透かしなし・商用利用可能なのが特徴。製品デモや操作解説動画を手軽に作るための基本機能を重視した、よりシンプルなアプリとなっています。Open Screenhttps://openscreen.vercel.app/siddharthvaddem/openscreen: Create stunni