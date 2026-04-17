川口春奈（31）が「ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記」（山戸結希監督、10月2日公開）で、単独では13年「マダム・マーマレードの異常な謎」以来13年ぶりに映画に主演することが15日、分かった。21歳でステージ4の大腸がんを宣告され、抗がん剤治療を中断して子供を産み、24歳で亡くなった遠藤和さんの手記が原作。闘病する和さん本人を演じ、表現するため、約2カ月で10キロ減量するなど全身全霊で演じ上げた。夫の将