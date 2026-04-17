今年2月、乳がんであることを公表した演歌歌手の石原詢子さんが4月16日までに自身のインスタグラムを更新。仕事復帰したことを報告しました。【写真】「ちょっと遠足気分」車内で撮影した1枚ひさびさの移動にドキドキ石原さんは「『まだ早い！』『まだ無理なのでは？』など心配してくださる方もいらっしゃいますが、先生とも相談し了解を得ての仕事復帰です」と報告。「久しぶりの雑踏。人をかき分けて歩くのに少々『ハァハ