今年2月、乳がんであることを公表した演歌歌手の石原詢子さんが4月16日までに自身のインスタグラムを更新。仕事復帰したことを報告しました。



【写真】「ちょっと遠足気分」車内で撮影した1枚 ひさびさの移動にドキドキ

石原さんは「『まだ早い！』『まだ無理なのでは？』など心配してくださる方もいらっしゃいますが、先生とも相談し了解を得ての仕事復帰です」と報告。「久しぶりの雑踏。人をかき分けて歩くのに少々『ハァハァ』と言いつつも、心は躍っています」と喜びをつづりました。



現在の体調については「正直、不安はあります。気力はあっても体力はかなり落ちてます。筋力が落ちてるって言うことは声帯の筋肉も痩せてきてると・・」と不安な心境を吐露しながらも、「でも、何か始めないと私の気持ちまで下がっちゃう・・そうモチベーションを上げていこう！と思い切って明日 明後日の『夢コンサート』に焦点を合わせて過ごしてきました」と前向きさを見せました。



ひさびさの電車移動のお供には、スターバックスのドリンクとスイーツを選び「スイーツを持ち込んで・・ちょっと遠足気分」と興奮しつつも、「久しぶりの遠出だし人がいっぱいいるところの移動です。できる限りのケアをして行って参ります！」と慎重。



コンサートの来場予定者に向けては「お越しくださる皆様、どうぞお気を付けてお越しくださいね！！」と気遣いました。



石原さんの事務所は2月、「⽯原詢⼦に関する⼤切なお知らせ」と題した文書を発表し、2025年末に初期の乳がんと診断され、手術をしたことを公表。今後の活動については「2月後半からは化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながらお仕事を続けて参ります」と伝え、「弊社といたしましても⽯原詢⼦の完治に向けて、全⾯的にサポートして参ります。引き続きご⽀援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と呼びかけていました。



石原さんの近況報告に、ファンからは「仕事復帰おめでとうございます」「無理せず徐々に！」「応援しています」「がんばってください」などの声が寄せられています。



石原さんは1968年1月12日、詩吟揖水流宗家の長女として岐阜県で生まれる。詩吟・剣舞・詩舞の師範代。1988年「ホレました」でデビュー。2025年9月には新曲「恋雨〜KOISAME〜」をリリースしました。