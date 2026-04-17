4月16日（木）に放送された『徹子の部屋』に、番組50周年と意外な縁がある遠藤憲一が出演した。【映像】『徹子の部屋』のナレーションを意外な名優が務めていた！低音イケボに黒柳徹子もうっとり強面な役どころからコミカルな演技まで幅広くこなす遠藤。実は、番組の歴史を語るうえで欠かせない“大役”を担っていたことが明かされた。今から15年前、2011年の初出演時。黒柳徹子はナレーターとしても活躍する遠藤に、「50周年の時