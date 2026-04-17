今日17日(金)は全国的に平年並みか平年より高い所が多いものの、前日との気温差が大きく、ひんやり感じられる所もありそうです。週末は気温が上昇し、19日(日)は各地で25℃以上の夏日が続出するでしょう。ただ、来週は日ごとの寒暖差が大きくなりそうです。体調管理や服装選びにご注意ください。今日17日の最高気温新潟は気温アップ名古屋は気温ダウン今日17日(金)の最高気温は、全国的に平年並みか平年より高い所が多いでしょ