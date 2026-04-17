今日17日(金)は全国的に平年並みか平年より高い所が多いものの、前日との気温差が大きく、ひんやり感じられる所もありそうです。週末は気温が上昇し、19日(日)は各地で25℃以上の夏日が続出するでしょう。ただ、来週は日ごとの寒暖差が大きくなりそうです。体調管理や服装選びにご注意ください。

今日17日の最高気温 新潟は気温アップ 名古屋は気温ダウン

今日17日(金)の最高気温は、全国的に平年並みか平年より高い所が多いでしょう。北陸を中心に昨日16日(木)よりグッと高くなりそうです。新潟は前日より5℃も高く21℃、金沢は4℃高く23℃の予想です。東京は前日より3℃低く、21℃でしょう。一方、名古屋や広島、高知などは昨日16日(木)より5℃以上低く、21℃の予想です。平年並みか平年より高いものの、昨日16日(木)との寒暖差が大きく、ひんやり感じられそうです。薄手の上着やジャケットなどあると良いでしょう。

19日(日)は25℃以上の夏日続出

明日18日(土)以降も、最高気温は平年を上回る所が多いでしょう。19日(日)は、仙台は23℃、東京、名古屋は26℃、大阪は27℃と、6月並みの初夏の陽気となりそうです。各地で夏日(最高気温25℃以上)が続出するでしょう。20日(月)は福岡でも25℃と夏日になりそうです。



その後も21日(火)に東京で25℃の予想ですが、名古屋や大阪、福岡は20℃くらいになるでしょう。23日(木)は大阪や福岡、24日(金)は東京や名古屋も19℃の予想で、それまでと比べると少しヒンヤリ感じられそうです。この先一週間は汗ばむ陽気の日もあれば、20℃に届かない日もあり、寒暖差が大きくなりそうです。日々の気温を確認して、服装選びをするようにしてください。