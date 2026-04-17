松岡正海とマイネルチャールズが歩んだ2008年クラシック戦線。その舞台裏にあったドラマとは。馬事文化賞受賞作品『相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）より抜粋してお届けする。「兄貴は何をしでかすかわからない…」マイネルチャールズに騎乗するなかで、松岡が繁幸からの信頼を厚くした一戦があった。08年の京成杯だ。直線の入り口でチャールズと松岡はアクシデントに見舞われた。外