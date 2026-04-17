止まらない物価高が私たちの財布を直撃している。毎日のランチ代も、何気なく食べると簡単に1000円を超えてしまうこともしばしばだ。そんな中、ラーメン1杯を320円という安さで提供しているのが「博多ラーメン 膳」。福岡県内を中心に6店舗を展開するチェーン店で、その安さもあって店内はいつも賑わっている。320円ラーメンの実力については前編記事『「1杯320円」「替玉をしても500円以下」…安かろう悪かろうではない、激安ラー