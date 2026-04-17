この世界遺産、知っていますか？この世界遺産の島の名前を知っていますか？この島、世界遺産なのに人の立ち入りが厳しく制限されている特殊な島なんです。その裏には、神秘と科学のふたつが同時に関連しています。気になる島の名前と立ち入り禁止の理由は…神秘と科学の島、スルツェイ島【モン・サン・ミッシェル】でした！スルツェイ島はアイスランドの南に位置する火山島です。1963年に発生した海底噴火によって突如現れました。