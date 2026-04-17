詐欺グループ「現役日本人ボス」が明かす園区の実態2025年の1年間で1414億円もの被害金を生み出した特殊詐欺。なかでも猛威をふるうのが「ニセ警察官詐欺」だ。逮捕をちらつかせて、金銭を騙し取る手口で、昨年の被害金は約985億円。特殊詐欺全体の4割を占める勢いとなっている。今年4月には愛媛県内に住む80代の女性が警察官を名乗る人物ら現金12億円を騙し取られる事件が発生。同手口の被害金としては過去最悪の数字となる。さら