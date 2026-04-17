有名グルメガイドにも掲載されたそば店でそばうち体験大阪「四天王寺」のほど近く、旧熊野街道沿いに店を構えるそば店「四天王寺 はやうち（以下、はやうち）」。Osaka Metro四天王寺前夕陽ヶ丘駅から南へ徒歩約5分、聖徳太子が建立した名刹「四天王寺」のすぐ隣というロケーションにあります。落ち着いた街並みに溶け込むように佇む一軒ですが、その実力は折り紙付き。世界的なグルメガイドにも掲載されたことのある人気店で、開