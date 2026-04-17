有名グルメガイドにも掲載されたそば店でそばうち体験

大阪「四天王寺」のほど近く、旧熊野街道沿いに店を構えるそば店「四天王寺 はやうち（以下、はやうち）」。Osaka Metro四天王寺前夕陽ヶ丘駅から南へ徒歩約5分、聖徳太子が建立した名刹「四天王寺」のすぐ隣というロケーションにあります。

落ち着いた街並みに溶け込むように佇む一軒ですが、その実力は折り紙付き。世界的なグルメガイドにも掲載されたことのある人気店で、開店前から行列ができることも珍しくありません。地元大阪の常連さんはもちろん、そば好きが他府県から足を運ぶことも多い名店です。

お店の裏側にあるそば打ち体験教室

そんな「はやうち」で、そば打ち体験（1人3850円・初回のみ店内での試食あり・4回目以降3350円）ができるんです。「はやうち」では、店主の早内さんが長年研究を重ねてきたそば打ちの技術を学べる教室を開催。打ちたてのそばのおいしさをもっと多くの人に味わってほしい、そんな思いから始まったそうです。人気店の技を独り占めできる、ちょっとぜいたくな時間が待っています。

ソロおすすめPoint

そば打ち体験教室は、1グループにつき1枠の予約制。1名で申し込めばマンツーマンで教えてもらえるため、周りを気にすることなく、自分のペースでじっくり体験できます。

体験スペース

体験時間は約1時間。講師の林さんがそば打ちの工程を一つひとつ丁寧に教えてくれます。今回は撮影を優先するため、林さんに実演していただきながら、その技を間近で見せてもらうことにしました。なお、持ち物はエプロンとタオルだけですが、もし忘れてしまってもお店で貸してもらえるのでご安心を。

使用するそば粉は、お店で実際に使っているものと同じ「細挽きそば粉」。季節によって複数種類を使い分けているそうで、この日は福井県産のそば粉が用意されていました。

まずは、そば粉と水を木鉢の中で混ぜ合わせる「水回し」からスタート。使用する水の量がとても繊細で、そば粉の状態や気温・湿度などを考慮して決めるのだとか。職人技を感じる瞬間です。

生地がまとまってきたら、次は「練り」の工程へ。つやが出るまで、生地をやさしく、そして力強くこねていきます。さらに練り残しが出ないよう、形を整えながら丁寧に仕上げていくと、なめらかな生地が完成。

約60cm×約60cmになるまで薄く延ばします

いよいよ「延し（のし）」の工程へ。生地の厚さが均一になるよう、上下・左右、さらに放射状に延ばしていき、やがて薄い四角形の大きな生地に。

続いて、生地をきれいにたたみ、大きな包丁でそばを切っていきます。驚くほど立派な包丁ですが、コツは“引いて切る”のではなく、包丁の重みを利用してすとんと落とすこと。リズミカルに刻まれていくそばの姿に、思わず見入ってしまいます。

最後に余分な粉を振り落とせば、5人前のそばが完成！ そのうち1人前はお店で試食でき（初回のみ）、残りの4人前は自家製つゆと一緒に持ち帰ることができます。

ソロおすすめPoint

ひとりなので、どんな些細なことでも気軽に質問できます。もし失敗しても恥ずかしさはなく、思う存分打ち込めるのも魅力。講師の林さんもとてもやさしい雰囲気なので、安心して体験に参加できます。

そば打ち体験を終えたら、さっそくお店へ。ちょうどランチの時間帯だったため店内は満席、待ち時間も発生していましたが、体験者は優先して案内していただけます。ちょっとうれしいサービスですね。

席についてしばらく待っていると……やってきました、打ち立てのそば！

細挽きそばならではのつるりとした喉越しが心地よく、つるつると箸が止まりません。さらに感動したのが、利尻昆布をベースにしたそばつゆ。まろやかなうま味がそばの風味を引き立ててくれて、そば湯までしっかり堪能しました。

持ち帰ったそばは、自宅でも調理。お店でもらった「手打ち蕎麦のゆで方」を参考にたっぷりのお湯で約50秒間ゆでて水に取り、氷水で締めます。つゆはお店のそばつゆと同じものがもらえるので、そばちょこに注ぐだけ。喉ごしの良いそばと、だしのうま味が引き立つそばつゆとで、驚くほど本格的な味わいに仕上がりました。お店での体験の余韻を、自宅でもゆっくり味わえるのがうれしいところです。

自宅でもとてもおいしくできました！

名店の味を“食べる”だけでなく、“打つところから楽しめる”そば打ち体験。ひとりでの参加が多いのはもちろん、プロの料理人も足繁く通う人気の体験です。4回目以降は体験料500円引きとなるので、何回も通って本格的なそば打ちを自分のものにしたい！という人にもおすすめ。ぜひ一度チャレンジしてみては？



■四天王寺 はやうち（してんのうじ はやうち）

住所：大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-12-16

TEL：06-6773-2858

営業時間：そばうち教室（1人3850円・初回のみ店内での試食あり・4回目以降は3350円）10〜16時（講師との時間調整で決定）／店舗11時30分〜15時LO ※土・日曜のみ17〜20時LOもあり

定休日：水曜



ソロMemo

■ソロ率：50％（平日の午前）

■おすすめの利用シーン：そば打ち体験をしたいとき、何か新しいことを始めたいと思ったとき、大人数での体験教室が苦手だと感じたとき、1回の体験だけでなく何回も続けて自分の特技にしたいとき

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Text＆Photo：木村桂子（ウエストプラン）



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