量刑に影響する精神鑑定2022年12月、埼玉県飯能市で起きた殺人事件。近隣に住む男（46歳）が一家3人を斧などで殴って殺害し、その後、自宅に火を放った。この事件の裁判員裁判は2026年2月にさいたま地裁で開かれ、2026年3月16日、男に対して無期懲役の実刑判決が言い渡された。男は判決を不服として東京高裁に即日控訴している。この裁判の争点の一つが、被告の責任能力の有無だった。犯行当時、男は精神疾患を患っており、「心神