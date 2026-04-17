停戦交渉に中国も関わったが米・イラン間での緊張状態が続いている。4月7日2週間の一時的な停戦合意がなされたものの、衝突の終結への目途はたっていない。米国とイランの代表団による対面での直接協議が4月11日、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで実施された。合意は成立しなかったが、停戦交渉の実現に向けて中国も尽力したようだ。トランプ米大統領は8日、「中国がイランに停戦交渉に応じるよう後押ししたと考えている」