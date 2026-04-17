原油価格は変わらず新たな火種が増えただけ…米・イラン交渉は進展も中国の不況はそのまま、習近平がハマった泥沼

停戦交渉に中国も関わったが

米・イラン間での緊張状態が続いている。4月7日2週間の一時的な停戦合意がなされたものの、衝突の終結への目途はたっていない。

米国とイランの代表団による対面での直接協議が4月11日、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで実施された。合意は成立しなかったが、停戦交渉の実現に向けて中国も尽力したようだ。

トランプ米大統領は8日、「中国がイランに停戦交渉に応じるよう後押ししたと考えている」と述べた。イランとの良好な経済関係が中国の強みだ。

5月に予定される首脳会談を控え、中国が救いの手を差し伸べた形だが、その直後に「不都合な真実」が明らかになっている。

トランプ「中国は大きな問題に直面」

CNNは10日、「中国が数週間以内にイランへ防空システムを供与する準備を進めている」と報じた。中国は輸出元を隠すため、第三国経由での輸送を模索しているという。

トランプ氏も11日、「これが事実なら、中国は大きな問題に直面することになるだろう」とコメントした。

トランプ氏は8日、「イランの軍事力再建を支援する国から米国へ輸出される製品に対し、即時に50%の追加関税を課す」と警告を発しており、米中間の火種はまた一つ増えてしまったのかもしれない。

中国国内に目を転じると、今年の清明節に当たる4〜6日の国内旅行支出も芳しくなかった。中国政府は「支出総額は増えた」としているが、ロイターの試算では、国内旅行1件当たりの支出額は前年に比べて減少した。

内需不振の元凶である不動産部門も「病膏肓に入る」だ。

積みあがった2兆の赤字

中国不動産最大手の万科企業が発表した昨年12月期決算で、最終損益が885億元（約2兆500億円）の赤字だった。 最終赤字は2期連続で、赤字幅は前の期に比べ8割拡大した。 マンション販売の不振が主な要因だ。民間調査によれば、万科の昨年のマンション販売額は約870億元と前年比45%減少した。

不動産業界では「ゾンビ企業（政府支援などで延命している低収益企業）」が大量に発生しており、中国の金融システムへのストレスは増える一方だ。

中国経済を牽引してきた自動車業界も息切れ気味だ。

中国汽車工業協会は10日「3月の国内新車販売台数が前年比16%減の202万4000台だった」と発表した。中国政府が1月から新エネ車に対する車両所得税の免除額を半減させたことが災いしている。

輸出は前年比73%増と好調だったが、国内外トータルの販売台数は前年比0.6%のマイナスだった。

そして中国で進むのがコスト・プッシュ型のインフレだ。後編記事『専門家「常識では考えられないミス」と指摘…習近平政権が躍起になる「原発開発」の現場で起こっていること』で見ていくように、特に原油価格の高騰が大きな問題になっている。もちろん中国側も対策を講じている。原子力をはじめとした新エネルギーシステムの研究開発がそうだ。しかしながら、その安全性には疑問符が投げかけられていて……。

【つづきを読む】専門家「常識では考えられないミス」と指摘…習近平政権が躍起になる「原発開発」の現場で起こっていること