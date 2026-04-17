DJI Osmo Pocketシリーズは、ポケットサイズのコンパクトなボディに3軸メカニカルジンバルを搭載したハンドヘルドカメラとして、Vlogや日常撮影に最適な製品である。 2023年に発売されたOsmo Pocket 3は、1インチCMOSセンサー搭載により大幅な画質向上を実現し、発売から2年以上が経過した現在でも根強い人気がある。 今回試用した「Osmo Pocket 4」は、Pocket 3の強みを継承しつつ、操作性・バッテリー