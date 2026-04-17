お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）の関西ローカル地上波冠特番『エバースの召喚！上方バトルモンスターズ』が、ABCテレビで17日深夜0時24分に放送される。【番組カット】エバースに降りかかる試練…襲いかかる上方モンスターズエバースは『M-1グランプリ』2年連続決勝進出、『ABCお笑いグランプリ』優勝と、飛ぶ鳥を落とす勢い。さらに『第11回上方漫才協会大賞』を受賞したことを記念したバラエティー特番とな